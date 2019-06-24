مساعد مدرب منتخب مصر: صلاح ليس في أفضل حالاته!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تطرق مساعد مدرب منتخب مصر، تيتو غاريا، إلى سبب نقل محمد صلاح لمركز المهاجم الصريح في الشوط الثاني أمام زيمبابوي، يعود إلى أن اللاعب ليس في أفضل أحواله البدنية.

وحقق المنتخب المصري الفوز على نظيره زيمبابوي بهدف يتيم، ضمن افتتاحية مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا، وهو يستعد حاليا لمباراته القادمة أمام الكونغو يوم الأربعاء القادم.

وأشار غارسيا في تصريحات متلفزة إلى أن محمد صلاح كان يعاني من إرهاق كبير عقب خوض نهائي دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، وهو ما جعل الجهاز يفضل منحه راحة سلبية أكبر من زملائه، وما زال اللاعب يحتاج لوقت من أجل استعادة مستواه العالي.

وأكد غارسيا أن صلاح يملك إمكانيات تساعده علي اللعب في أكثر من مركز، سواء رأس الحربة الصريح أو على جانبي الملعب.

وحول مباراة الكونغو، أكد غارسيا أنه منتخب قوي، وسقوطه أمام أوغندا سيجعله أكثر شراسة في مواجهة مصر.