البعنة: لائحة اتهام ضد شاب على خلفية تجاوزات مرورية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة لائحة اتهام لمحكمة الصلح في مدينة عكا، ضد شاب يبلغ من العمر 22 عاما من بلدة البعنة بمنطقة الشاغور، على خلفية ارتكابه تجاوزات مرورية التي شكلت خطرا على حياة مستخدمي الطريق.

وطلبت النيابة العامة تمديد فترة اعتقال المشتبه به على ذمة التحقيق حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية بحقه.

ويستدل من لائحة الاتهام، أنه "في تاريخ 10.6.2019 لوحظ الشاب وهو يقود سيارة بدون لوحة ترخيص حيث حاولت دورية شرطة إيقافه إلا أنه لم ينصع لذلك، بحيث زاد من سرعته وحاول دهس أحد عناصر الشرطة وواصل القيادة بشكل متهور داخل كرميئيل، كما قام بتنفيذ مخالفات عديدة منها السير في الاتجاه المعاكس".

وأضافت "في أعقاب ذلك قامت الشرطة بنصب حاجز لإيقاف السائق، إلا أنه قام باجتيازه وتخطى عدة سيارات بالإضافة إلى حاجز القطار بينما كان قطار قريب يمر من المكان".

ونسبت لائحة الاتهام "للسائق تهم تعريض حياة الناس في الشارع للخطر، التشويش على عمل الشرطة، بالإضافة إلى التسبب بأضرار لسيارة بشكل متعمد وعدم التوقف قبل سكة القطار".