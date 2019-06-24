الحلبوسي: رئيس البرلمان ونوابه واعضاء المجلس ليست لديهم امتيازات تقاعدية

وقال الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب ونوابه واعضاء المجلس للدورة الانتخابية الحالية او السابقة ليست لديهم امتيازات تقاعدية".

وأضاف أنه "تخصص سيارات وغيرها من الامتيازات المادية الى النواب"، مشيراً الى أن "الدورة الانتخابية الماضية شهدت تخفيض رواتب اصحاب الدرجات الخاصة بمن فيهم اعضاء مجلس النواب الى دون النصف، اتساقا مع سياسة الدولة بالتقشف وضغط النفقات، كما تم تخفيض اعداد حمايات النواب الى النصف ايضا، وان النواب ما زالو مرحبين بهذا التوجه".



ولفت الحلبوسي الى أن "التسهيلات والامكانات المتوفرة لدى اعضاء مجالس المحافظات وحتى رؤساء الوحدات الإدارية تفوق على تلك التي تمنح الى اعضاء مجلس النواب، ويشمل ذلك الحمايات الشخصية وسيارات الاستخدام".