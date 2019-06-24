الدفاع تنفي تصريحات 'غير مسؤولة' نسبت للوزير الجديد

نفت وزارة الدفاع، الاثنين، تصريحات "غير مسؤولة" نسبت للوزير الجديد نجاح الشمري، مؤكدة ان الصفحة المخولة بنقل تصريحات ونشاطات الوزير هي صفحة وزارة الدفاع الرسمية. وقالت وزارة الدفاع في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الوزارة تود إن توضح أنه حالما شرع مجلس النواب العراقي بمنح الثقة بتعيين نجاح الشمري وزيراً للدفاع ونيله ثقة مجلس النواب حتى جاءت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تدلوا بتصريحات غير مسؤولة تنسبها إلى السيد الوزير".



واضافت الوزارة، أن "وزير الدفاع لم يدلِ بأي تصريح لأي جهة أو وسيلة إعلامية ولا توجد لديه أي صفحة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي"، لافتة الى ان "الصفحة المخولة بنقل تصريحات ونشاطات الوزير هي صفحة وزارة الدفاع الرسمية".



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