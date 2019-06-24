وزير الثقافة يكشف لـ السومرية المواعيد الجديدة لفتح المتحف العراقي

كشف وزير الثقافة عبد الامير الحمداني، الاثنين، عن المواعيد الجديدة وساعات فتح المتحف العراقي امام المواطنين، مبينا ان المتحف ستظل ابوابه مفتوحة ايام العطل الرسمية.
واضاف الحمداني، أن "ساعات فتح المتحف في الوقت الحالي لا تسمح للموظفين والطلبة من زيارته، لانه يقفل ابوابه مع نهاية الدوام الرسمي للدوائر"، مشيرا الى ان "الوزارة تحرص على فتح هذا المتحف لما يحظى به من سمعة دولية بارزة".
وتابع الحمداني، أن "المتحف الآن يفتح من التاسعة صباحا الى الواحدة بعد الظهر، وسيمتد الفتح الى السابعة مساءً خلال ايام، اما المرحلة الثانية فستكون ابوابه مفتوحة من الخامسة عصرا ولغاية الثامنة مساء"، مشيرا الى انه "تقرر فتح المتحف من التاسعة صباحا الى السادسة عصرا ابتداء من يوم الجمعة المقبل".
واشار الحمداني، الى انه "سيتم عرض مقتنيات الحكومة ورئيس الوزراء والهدايا التي حصلوا عليها بكل شفافية في قاعة مخصصة لهذا الغرض".
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