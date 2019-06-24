أعلنت قيادة شرطة محافظة بغداد، الاثنين، عن إلقاء القبض على قاتل جنوبي العاصمة. وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارز قيادة شرطة بغداد/ مركز شرطة ابو دشير تمكنت، من إلقاء القبض على قاتل جنوبي العاصمة". وأضافت ان "اعتقال القاتل جاء بوقت قياسي من ارتكابه الجريمة".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على قاتل جنوبي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.