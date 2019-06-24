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نيوكاسل يُعلن رحيل بينيتيز بعد ثلاث سنوات

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2019-06-24 | 16:01

نيوكاسل يُعلن رحيل بينيتيز بعد ثلاث سنوات

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أعلن نادي نيوكاسل يونايتد عن رحيل مدربه الإسباني رفائيل بينيتيز بعد نهاية عقده في 30 حزيران الجاري.
وأكد "المجابيس" عبر موقعه الرسمي منذ قليل أن "النادي قد عمل في الفترة الماضية من أجل تجديد عقد المدير الفني، لكن لم يتوصلوا لاتفاق مع بينيتيز".

ووجه نيوكاسل الشكر للمدرب الإسباني الذي بدأ مهمة تدريب الفريق في عام 2016، بعد أشهر قليلة من الرحيل من .


وكانت هناك تقرير قد ربطت بينيتيز بالعودة إلى تدريب ، بعد رحيل مارويسيو ساري والانتقال إلى تدريب يوفنتوس.

بينما نيوكاسل قد يفكر في تعيين "جوزيه مورينيو" كمدرب للفريق بداية من الموسم المقبل، في بداية خطة مجموعة "بن زايد" الآماراتية للاستثمار في النادي بعد شراءه بنهاية شهر ايار الماضي.

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