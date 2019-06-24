نيوكاسل يُعلن رحيل بينيتيز بعد ثلاث سنوات

2019-06-24 | 16:01
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أعلن نادي نيوكاسل يونايتد عن رحيل مدربه الإسباني رفائيل بينيتيز بعد نهاية عقده في 30 حزيران الجاري.
ووجه نيوكاسل الشكر للمدرب الإسباني الذي بدأ مهمة تدريب الفريق في عام 2016، بعد أشهر قليلة من الرحيل من ريال مدريد.
وكانت هناك تقرير قد ربطت بينيتيز بالعودة إلى تدريب تشيلسي، بعد رحيل مارويسيو ساري والانتقال إلى تدريب يوفنتوس.
بينما نيوكاسل قد يفكر في تعيين "جوزيه مورينيو" كمدرب للفريق بداية من الموسم المقبل، في بداية خطة مجموعة "بن زايد" الآماراتية للاستثمار في النادي بعد شراءه بنهاية شهر ايار الماضي.
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