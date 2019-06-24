الحشد الشعبي يعلن تنفيذ عملية لتأمين 120كم من الحدود مع سوريا

اعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن تنفيذ عملية أمنية لتأمين 120 كم من الحدود مع سوريا.
وقال الحشد في بيان نشره على موقعه واطلعت عليه الخليج 365، إن "قيادة الانبار للحشد الشعبي/ اللواء 19 نفذ عملية امنية لتأمين الحدود مع سوريا على طول 120 كم".
واضاف ان "قوات الحشد انتشرت في المساحة المستهدفة في العملية وبضمنها مناطق وادي صواب وقرية صويب والبو خليفة".
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