الحشد الشعبي يعلن تنفيذ عملية لتأمين 120كم من الحدود مع سوريا

وقال الحشد في بيان نشره على موقعه واطلعت عليه الخليج 365، إن "قيادة الانبار للحشد الشعبي/ اللواء 19 نفذ عملية امنية لتأمين الحدود مع سوريا على طول 120 كم".

واضاف ان "قوات الحشد انتشرت في المساحة المستهدفة في العملية وبضمنها مناطق وادي صواب وقرية صويب والبو خليفة".