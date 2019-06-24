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مقتل وإصابة ثلاثة مسلحين باشتباكات مع قوات الحرس الثوري في ايران

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قُتل عنصر مسلح وأصيب اثنان آخران، الاثنين، باشتباكات مع قوات الحرس الثوري الإيراني قرب الحدود التركية غربي إيران.
وذكرت وكالة "فارس" ان "اشتباكات مسلحة اندلعت بين عناصر من القوات البرية التابعة للحرس الثوري ومجموعة إرهابية قرب الحدود التركية في محافظة عند منطقة جالدران في محافظة أذربيجان غربي البلاد".

وأضافت أن "مسلّحاً قُتل، فيما أصيب اثنان آخران على أيدي عناصر فرقة حمزة في حرس الحدود التابع للحرس الثوري خلال الاشتباكات".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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