مقتل وإصابة ثلاثة مسلحين باشتباكات مع قوات الحرس الثوري في ايران

قُتل عنصر مسلح وأصيب اثنان آخران، الاثنين، باشتباكات مع قوات الحرس الثوري الإيراني قرب الحدود التركية غربي إيران.
وذكرت وكالة "فارس" ان "اشتباكات مسلحة اندلعت بين عناصر من القوات البرية التابعة للحرس الثوري ومجموعة إرهابية قرب الحدود التركية في محافظة عند منطقة جالدران في محافظة أذربيجان غربي البلاد".
وأضافت أن "مسلّحاً قُتل، فيما أصيب اثنان آخران على أيدي عناصر فرقة حمزة في حرس الحدود التابع للحرس الثوري خلال الاشتباكات".
وأضافت أن "مسلّحاً قُتل، فيما أصيب اثنان آخران على أيدي عناصر فرقة حمزة في حرس الحدود التابع للحرس الثوري خلال الاشتباكات".
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