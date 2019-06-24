لم تعد الاخفاقات والصراعات تنعكس سلباً على المشهد السياسي فحسب، بل باتت تعرقل قوانين كان يفترض ان تقدم الضمانات والدعم للمواطن والتاجر العراقي على حد سواء، خاصة في ما يتعلق بدعم المنتج الوطني. وهذا ما لاحظناه واضحا داخل علوة زويني المختصة بتجارة بيض المائدة المحلي.

من جهتهم، أشار أصحاب الحقول الى ان الحكومة عملت على تقوية المنتج المستورد بدلاً من توفير التسهيلات التي من شأنها توفير الدعم للمنتجات المحلية. فيما طالبوا بضرورة دعمهم لقطع الطريق على ما وصفوها بالجهات المتنفذة التي تحاول ايقاف المنتوج الوطني من مادة بيض المائدة.



ولمنع المستورد من تسيد السوق العراقية، يؤكد متخصصون على ضرورة العمل باتجاه تنظيم العلاقة بين المواطن والتاجر لضمان استقرار اسعار المنتجات في الاسواق المحلية. من جهتهم، أشار أصحاب الحقول الى ان الحكومة عملت على تقوية المنتج المستورد بدلاً من توفير التسهيلات التي من شأنها توفير الدعم للمنتجات المحلية. فيما طالبوا بضرورة دعمهم لقطع الطريق على ما وصفوها بالجهات المتنفذة التي تحاول ايقاف المنتوج الوطني من مادة بيض المائدة.ولمنع المستورد من تسيد السوق العراقية، يؤكد متخصصون على ضرورة العمل باتجاه تنظيم العلاقة بين المواطن والتاجر لضمان استقرار اسعار المنتجات في الاسواق المحلية. يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: أصحاب حقول الدواجن يجدّدون مطالبهم بضرورة دعم المنتج الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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