رئيسة وزراء بريطانيا: نطالب إيران بخفض التصعيد في المنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالبت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، إيران بخفض التوتر في المنطقة، بعد تصاعد التوترات عقب إسقاطها طائرة أمريكية مسيرة دون طيار في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز بصاروخ سطح/جو.

وقالت ماي خلال كلمة لها في جلسة عقدها البرلمان الأوروبي، الإثنين: "إن أولويتنا هي التوصل إلى حل دبلوماسي لتهدئة التوتر مع إيران".

وأضافت: "إن المملكة المتحدة طالبت تركيا بوقف أنشطة التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية لقبرص".

وزادت إيران من مستوى التوترات في المنطقة عقب تصرفاتها العدوانية في المنطقة، والتي من بينها إسقاط طائرة أمريكية مسيرة دون طيار، واستهداف ناقلات نفط، وهو ما يشير بحسب خبراء إلى عدم رغبة نظام طهران في السلام.