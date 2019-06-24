"العسكري" السوداني: يجب تولي رئاسة الحكومة شخصيات مدنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دلقو "حميدتي" أنهم قرروا اطلاق سراح كافة اسرى الحركات المسلحة بطرف الحكومة ضمن إجراءات حسن النوايا لإنهاء الحرب وتحقيق السلام.

وأشار حميدتي خلال مخاطبته مؤتمر شعبي مؤيد للمجلس العسكري بالخرطوم الاثنين، الى تشكيلهم لجنة عليا للتواصل مع الحركات المسلحة، لتحقيق السلام.



وكشف عن إتصالات وتفاهمات تمت مع حركتي تحرير السودان بقيادة مني اركو مني، والعدل والمساواة قيادة جبريل ابراهيم الدارفوريتين بشأن التسوية وانهاء الحرب.



كما اعلن عن اتصالات مماثلة للمجلس العسكري مع الحركة الشعبية قطاع الشمال قيادة الجنرال عبدالعزيز الحلو التي تقاتل في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق، وقال "ارسلنا موفدا للحلو وسنلتقيه قريبا في معقله بمنطقة كاودا أو دولة جنوب السودان".



وجدد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، بأن التغيير الذي شهده البلاد تغييرا حقيقياً، داعيا السودانيين الى كلمة سوا من أجل التوافق على تشكيل هياكل سلطة انتقالية تضم كافة المكونات بلا استثناء.

