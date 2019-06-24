جنرال أمريكي "يغازل" الجيش الفنزويلي في عيده

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عمرو جوهر - واشنطنالإثنين 2019/6/24 06:58 مساء بتوقيت أبوظبي
نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا
هنأ قائد القوات الأمريكية في أمريكا الجنوبية الأدميرال البحري كريج فولر الجيش الفنزويلي بيوم الاستقلال، رغم الخلافات السياسية التي هددت فيها واشنطن بشن عمليات عسكرية ضد فنزويلا.
جاء في نص رسالة فولر، التي وصفت بأنها "تغازل الجيش": "أكتب هذه الرسالة للجيش الفنزويلي الذي يحتفل بالنصر الحاسم كطريق إلى الحرية والاستقلال الذي بدأ في كارابوبو منذ 198 عاماً".
وأضاف: "لعب الجيش دوراً أساسياً في تاريخ فنزويلا الغني وله دور أساسي في مستقبل فنزويلا واستعادة الأمل والراحة لشعبك، يحتاج بلدك ومواطنوك لمهاراتك في المستقبل لمواجهة التحديات التي تواجهها وإلحاق الهزيمة بها في المستقبل، دور الجيش أمر حاسم لتحقيق الاستقرار والقانون والنظام والتقدم".
وأكد فولر في رسالته: "أعلم أن العديد من الاختلافات تقسمنا حالياً، ولكن لدينا شيء مشترك يتجاوز اللغة والأيديولوجية، لكن نحن شركاء في مهنة واحده، وهي الحماية والدفاع عن شعوبنا".
وقال الجنرال الأمريكي في رسالته للجيش الفنزويلي: "نحن نتطلع إلى عودة فنزويلا لعائلة الديمقراطيات في هذا النصف من الكرة الأرضية".
وتشتعل أزمة بين الولايات المتحدة وفنزويلا بعد فوز رئيسها نيكولاس مادورو بولاية ثانية ستبقيه في السلطة حتى 2025، وسط رفض دولي، وصل إلى حد التلويح بعمل عسكري ضد فنزويلا لإسقاط النظام، خصوصاً بعد إعلان خوان جوايدو، رئيس الجمعية الوطنية في البلاد، نفسه رئيساً انتقالياً للبلاد.
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