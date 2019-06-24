سلطنة عمان تنفي نقل رسالة أمريكية لإيران حول إسقاط الطائرة الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفت عمان، الاثنين، أنها نقلت رسالة من الولايات المتحدة لإيران بشأن إسقاط طائرة أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي.
وقالت وزارة الخارجية العمانية على تويتر "تتابع السلطنة باهتمام بالغ التطورات الحالية في المنطقة، وتأمل من الجانبين الإيراني والأمريكي ضبط النفس وحل المسائل العالقة بينهما عبر الحوار".
وبلغ التوتر بين الجانب الأمريكي والإيراني زروته بعدما أسقطت طهران طائره مسيرة أمريكية كانت تطير خارج النطاق الجوي الإيراني بالقرب من مضيق هرمز.
وحركت واشنطن طائرات عسكرية وبوارج حربية لضرب أهداف إيرانية ردا على إسقاط الطائرة إلا أن ترامب تراجع في اللحظة الأخيرة مبررا هذا بعدم إشعال الوضع في المنطقة.
وهددت أمريكا بفرض عقوبات أشد صرامة على إيران لردعها عن ممارساتها في الشرق الأوسط.
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