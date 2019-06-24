التحالف العربي: مطار أبها قُصف بصاروخ كروز إيراني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الإثنين، أن الصاروخ المستخدم في الهجوم على مطار أبها يوم 12 يونيو/حزيران من نوع كروز إيراني.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن "الصاروخ كروز هو إيراني من نوع "يا علي" من تصنيع القوى الجوفضائية الإيرانية".

وأضاف "هناك تصعيد في استخدام الحوثيين للطائرات بدون طيار والقوارب السريعة والمفخخة، وهو ما يعبر عن تدني الروح المعنوية لديهم".



وأكد أن هناك تعمدا من المليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين في المدن السعودية.

وشدد المالكي على أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتدمير قدرات المليشيا الحوثية دون انتهاك القوانين الدولية، مشيرا إلى أنه سيتم محاسبة قادة مليشيا الحوثي المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ للعمليات العسكرية في اليمن.