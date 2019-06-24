السعودية وأمريكا: نقف سويا للتصدي لعدائية إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

وجرى، خلال الاجتماع، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وبحث التطورات والأحداث في المنطقة، بالإضافة إلى التأكيد على وقوف البلدين جنباً إلى جنب في التصدي للنشاطات الإيرانية العدائية وفي محاربة التطرف والإرهاب.