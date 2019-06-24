انت الان تتابع بوتين يمدد العقوبات الروسية على الغرب حتى نهاية 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقوبات بلاده على الغرب حتى نهاية عام 2020 ردا على إجراء مماثل اتخذته الدول الغربية.

ووقع بوتين اليوم الاثنين مرسوما بهذا الخصوص يحظر واردات الفاكهة والخضار ومنتجات اللحوم والألبان من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واستراليا وبعض الدول الأخرى.

كانت هذه الدول الغربية قد فرضت عقوبات على موسكو في أعقاب ضمها لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014 وبسبب مساندتها لانفصاليين في شرق أوكرانيا، وتتضمن هذه العقوبات حظر دخول وتجميد أرصدة وتقييد الوصول إلى التقنية العالية الخاصة بقطاع النفط والغاز المهم في روسيا.

وردت روسيا بفرض عقوبات مضادة ومددت هذه العقوبات عدة مرات.

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كان الاتحاد الأوروبي قد قرر في الأسبوع الماضي تمديد العقوبات على روسيا وذلك على الرغم من الخسائر الضخمة التي تسببت فيها هذه العقوبات للشركات الأوروبية، وتتضمن العقوبات الأوروبية تقييد الاستثمارات والتجارة مع موسكو حتى نهاية كانون ثان/يناير .2020

كما أن هناك عقوبات إضافية على القرم.

في المقابل، طالبت شركات في ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي مرارا برفع العقوبات عن روسيا لأنها غير مؤثرة سياسيا في التوصل إلى حل للصراع في شرق الجمهورية السوفيتية السابقة.