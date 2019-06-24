الان تتابع حميدتي: لم نتوصل إلى اتفاق على نسبة التمثيل في المجلس السيادي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو “حميدتي”، إن التغيير صنعه الشعب السوداني وساندته القوات المسلحة. Advertisements وأضاف في كلمة له، اليوم الإثنين، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق على نسبة التمثيل في المجلس السيادي.

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