شكرا لقرائتكم خبر عن لندن: إيران تتحمل مسؤولية الهجمات الأخيرة في خليج عُمان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (لندن)

جدد وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني أندرو موريسون التأكيد بأن إيران تتحمل مسؤولية الهجمات الأخيرة على ناقلتي النفط في خليج عمان.

وأوضح في بيان اليوم (الإثنين) بمناسبة إنتهاء زيارته إلى العاصمة الإيرانية طهران، أنه نقل إلى المسؤولين هناك قلق بلاده من التصرفات الإيرانية في المنطقة، مؤكداً ضرورة أن تتوقّف لتهيئة الظروف للتهدئة الفورية ووقف التصعيدات.

كما أكد استمرار بلاده في القيام بدورها كاملاً إلى جانب الشركاء الدوليين لإيجاد حلول دبلوماسية تؤدي إلى تخفيف حدّة التوترات الحالية.