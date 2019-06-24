شكرا لقرائتكم خبر عن 15 قتيلاً بهجومين إرهابيين في بوركينا فاسو والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (واغادوغو)قتل 15 شخصاً أمس الأول (السبت) في هجومين جديدين شنهما إرهابيون في قريتي ساغو وتويكودوغو شمال بوركينا فاسو، كما اعلن وزير الدفاع شريف سي، اليوم (الإثنين).
وكتب الوزير في بيان:«تعرضت قريتا ساغو وتويكودوغو في منطقة بارسالوغو، لهجمات إرهابية مساء السبت 22 يونيو، شنها مسلحون مجهولون».
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