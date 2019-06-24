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15 قتيلاً بهجومين إرهابيين في بوركينا فاسو

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (واغادوغو)

قتل 15 شخصاً أمس الأول (السبت) في هجومين جديدين شنهما إرهابيون في قريتي ساغو وتويكودوغو شمال بوركينا فاسو، كما اعلن وزير الدفاع شريف سي، اليوم (الإثنين).

وكتب الوزير في بيان:«تعرضت قريتا ساغو وتويكودوغو في منطقة بارسالوغو، لهجمات إرهابية مساء السبت 22 يونيو، شنها مسلحون مجهولون».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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