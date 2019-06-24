شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان تنفي نقلها رسالة من أمريكا لإيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (دبي)

نفت سلطنة عُمان اليوم (الإثنين) أنها نقلت رسالة من الولايات المتحدة لإيران بشأن إسقاط طائرة أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الخارجية العمانية على تويتر: «تتابع السلطنة باهتمام بالغ التطورات الحالية في المنطقة، وتأمل من الجانبين الإيراني والأمريكي ضبط النفس وحل المسائل العالقة بينهما عبر الحوار».

وأبلغ مصدران إيرانيان وكالة رويترز للأنباء يوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كان قد حذر طهران عبر عُمان من هجوم أمريكي وشيك قبل إلغائه لاحقاً، وذلك عقب إسقاط إيران الطائرة المسيرة.

وينفي ترمب أنه بعث رسالة من هذا القبيل.