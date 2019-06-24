بلجيكا تحبط هجوماً على السفارة الأمريكية ببروكسل

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (بروكسل) اعتقلت السلطات البلجيكية رجلاً يشتبه في أنه كان يخطط لهجوم ضد السفارة الأمريكية في العاصمة بروكسل، بحسب ما أفاد مكتب المدعي الفدرالي، اليوم (الإثنين).

اعتقلت السلطات البلجيكية رجلاً يشتبه في أنه كان يخطط لهجوم ضد السفارة الأمريكية في العاصمة بروكسل، بحسب ما أفاد مكتب المدعي الفدرالي، اليوم (الإثنين).

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