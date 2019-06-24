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السجن 13 عاماً لصربي ارتكب جرائم حرب في البوسنة

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (ساراييفو)

أصدرت محكمة ابتدائية في العاصمة البوسنية ساراييفو، اليوم (الإثنين)، حكماً بالسجن 13 عاماً على صربي من البوسنة دين بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين خلال النزاع العرقي (1992-1995).

حيث دين سريتكو بافيتش (58 عاماً)، الذي كان في تلك الفترة عنصراً في قوات صرب البوسنة، بقتل خمسة مدنيين، هم امرأتان وثلاثة رجال، في منطقة برييدور (الشمال الغربي) في يوليو 1992، كما قالت القاضية مينكا كريهو.


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