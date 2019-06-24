شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل القانون الانتخابي في جورجيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (تبيليسي)

أعلن رئيس الحزب الحاكم في جورجيا، بيدزينا إيفانيشفيلي، اليوم (الإثنين)، أن السلطات عازمة على تعديل القانون الانتخابي في البلاد، ليصبح نسبياً في الانتخابات التشريعية المقبلة، وهو مطلب المتظاهرين الذين ينظمون احتجاجات منذ الأسبوع الماضي.

وقال ايفانيشفيلي صاحب النفوذ الواسع على الساحة السياسية الجورجية في مؤتمر صحافي، إن «حزب الحاكم يعرض إصلاحاً سياسياً كبيراً. واضاف: نقترح أن تجرى الانتخابات التشريعية لـ 2020 وفق التمثيل النسبي».

ويتظاهر آلاف الجورجيين يومياً منذ الخميس في العاصمة تبيليسي، للمطالبة بإصلاح النظام الانتخابي، حيث تعتبر المعارضة إن النظام الحالي يميل إلى مصلحة الحزب الحاكم.