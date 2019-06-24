شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: على إيران الكف عن رعاية الإرهاب والسعي لحيازة السلاح النووي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الإثنين)، مطالب الولايات المتحدة «البسيطة جداً» من إيران بالكفّ عن السعي لحيازة السلاح النووي وعن رعاية الإرهاب.

وأكد ترمب الذي تراجع في اللحظة الأخيرة عن شنّ ضربات على أهداف إيرانية رداً على إسقاط طائرة مسيرة للبحرية الأمريكية، في سلسلة تغريدات صباح اليوم، أن حماية الممرات الملاحية في الخليج ليست أولوية بالنسبة إليه.

وقال:إن مطالب واشنطن «بسيطة جداً» من إيران وهي «الكفّ عن السعي لحيازة السلاح النووي وعن رعاية الإرهاب».