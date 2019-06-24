سيرجي شويغو: مصر تخوض حرباً لصالح المنطقة .. والجيش الروسي يشارك الجيش المصري «مناورات» مهمة

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

قالت سبوتنيك الروسية أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قال إن مصر نموذج للاستقرار في العالم العربي.

وأشار سيرغي، في تصريحاته عقب مباحثات مع وزير الدفاع المصري، محمد أحمد زكي، إلى أن حرب مصر ضد التطرف والإرهاب، تصب في مصلحة المنطقة كلها.

وأعلن وزير الدفاع الروسي أن مصر تلعب دورا رئيسيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعد نموذجا للاستقرار في هذا الوقت العصيب للعالم العربي.

وقال شويغو إن مصر "تعد مثالا للاستقرار في مثل هذا الوقت العصيب على العالم العربي، وحربها ضد التطرف والإرهاب، تصب في مصلحة المنطقة كلها".

وأضاف شويغو: "كل هذا يعتبر إلى حد كبير مجهود شخصي للرئيس المصري السيسي والقوات المسلحة. نحن ندعم جهود القيادة المصرية لمكافحة الإرهاب الدولي وعودة الوضع في سيناء إلى طبيعته".

ووفقا له، فإن مصر "تلعب دورا رئيسيا في حل القضايا السياسية والاقتصادية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط".

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شويغو: تدريبات روسية مصرية في أغسطس تنضم إليها القوات البيلاروسية

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن تدريبات روسية مصرية ستجري في أغسطس/آب بالقرب من مدينة ريزان الروسية، وستنضم إليها القوات البيلاروسية.

موسكو — سبوتنيك. وقال الوزير: "في أغسطس، في منطقة ريزان ، ستجري التدريبات المشتركة الرابعة تحت عنوان "المدافعون عن الصداقة" مع وحدات القوات المسلحة لجمهورية مصر العربية. كما يشارك في التدريبات الجيش البيلاروسي".

وكانت روسيا ومصر قد أجريتا بنجاح العام الماضي تدريبات مشتركة "حماة الصداقة 2018".

وقالت القيادة العسكرية الروسية في المناورات بعد انتهاء المرحلة الأساسية من تدريبات مكافحة الإرهاب، التي جرت في الصحراء، في منطقة تبعد 100 كم عن العاصمة المصرية القاهرة: "نحن راضون عن التريبات المشتركة التي جرت في مصر، الجانب المصري والروسي راضيان عن النتائج".

ونوه الجانب الروسي في القيادة إلى أنه بالإضافة إلى عملية الإنزال الجوي المشترك للمظليين الروس والمصريين كانت هناك مهام أخرى.

يذكر أن مناورات "حماة الصداقة" انطلقت لأول مرة عام 2016 في جمهورية مصر العربية، ثم جرت في روسيا عام 2017.(المصدر)