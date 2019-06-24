نديم الجميل: نوعية الامن والحرب تغيرت وعلينا مواكبة التطورات

شدد عضو كتلة "الكتائب" النائب ​نديم الجميل​ على أهمية التكنولوجيا والأمن السبراني، وخلال حفل توزيع شهادات "microsoft office" و"special escel and word" على ضباط وعناصر من ​المديرية العامة للأمن العام​ اليوم في ثانوية راهبات سيدة المعونة - سن الفيل بعدما خضعوا لدورة تدريبية على المعلوماتية في "​كاريتاس​"، قال: "هذه الدورات وغيرها ضرورية، خصوصا وان نوعية الامن والحرب تغيرت وعلينا ان نواكب التطورات في ظل المتغيرات السريعة في العالم، لان هناك أمن المعلومات وأمن ​البنى التحتية​ وأمن المؤسسات العامة، وهذا يتطلب الكثير من المتابعة الدقيقة".

ممثل مدير عام ​الامن العام​ ​اللواء عباس ابراهيم​ العقيد بسام فرح أثنى باسم ابراهيم، على الدور الذي تلعبه "كاريتاس"، مشددا على اهمية التعاون معها، منوها ب"مساهمتها القيمة مع المديرية العامة للامن العام في مجال تنمية قدرات العسكريين من كافة الرتب، وتطوير معارفهم التقنية، ليكونوا على قدر كاف من الدراية والخبرة من أجل خوض غمار هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها البلاد نحو مرحلة اكثر نموا واطمئنانا".

وقال: "هذه الدورات لن تكون نهاية التعاون بين المديرية وكاريتاس، بل تأتي لتضيف مدماكا جديدا على بناء التعاون القائم بيننا، هذا التعاون المستمر بزخم وايجابية منذ سنين طويلة، والذي تتطلع المديرية العامة للامن العام الى استمراره في المستقبل في كل ما من شأنه تطوير قدرات العسكريين في شتى المجالات".

وتحدث رئيس رابطة "كاريتاس" ​الاب بول كرم​ عن أكاديمية المعلومات التي أنشأتها "كاريتاس" في العام 2016، مشيرا الى أنها "مرخصة من شركة مايكروسوفت وتقدم تدريباتها من خلال مدربين متخصصين، ويخضع الطلاب في نهاية الدورات الى اختبار عبر الإنترنت وينالون عند اجتيازه شهادة من مايكروسوفت، ويستفيد منها مستخدمو كاريتاس وضباط وعناصر الامن العام وعدد كبير من المهاجرين الأجانب واللاجئين"، موضحا أن "الشهادات توزع على 106 من الناجحين في دورتي 2018 و 2019".

بعد ذلك، سلم الجميل وفرح وكرم الشهادات الى الضباط والعناصر الذين نجحوا في الدورة، فيما سلم ممثل ابراهيم دروعا تكريمية الى المشرفين على الدورة ميراي سعادة ونهى روكز.