هاني صافي: لا نشاط دراسي في الجامعة اللبنانية حتى اعلان الرجوع عن الاضراب

أكد مدير كلية الإعلام - الفرع الثاني بالجامعة اللبنانية هاني صافي أنه "لا تعليم ولا أي نشاط تدريسي ولا امتحانات ولا تقديم مشاريع اليوم وغدا حتى اعلان الرجوع عن الاضراب من قبل الهيئة التنفيذية ممثلة برئيسها"، مشيراً إلى أن "هناك بعض الزملاء قالوا ان هناك امتحانات وتسليم مشاريع وهذا الكلام يسري على الملاك والتفرغ والمتعاقدين والمدربين".
وفي تصريح له، شدد صافي على أن "الموضوع مفروغ منه ولا يمكننا إلا ان لا نسير وراء قرارات الهيئة وهذا الموضوع ملزم لنا جميعا".
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