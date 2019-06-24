المحكمة العسكرية حكمت الأشغال الشاقة المؤبدة لمنتمين لتنظيمات ارهابية

قضت ​المحكمة العسكرية​ الدائمة برئاسة العميد الركن خليل إبراهيم، بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق السوريين عمر الحسن الملقب ب"العمدة" ومحمد حيدر وعلي القرواني، وتجريدهم من حقوقهم المدنية وتغريم كل منهم مبلغ مليوني ليرة لبنانية. وأدانت بـ"الانتماء الى لواء فجر الإسلام والمشاركة في معارك عرسال التي نتج عنها سقوط شهداء وجرحى من ​الجيش اللبناني​، وتدمير ثكنات وحواجز عسكرية، وخطف عسكريين من الجيش و​قوى الأمن الداخلي​". وأدانت حيدر ب"الانتماء الى تنظيم "داعش" الإرهابي والقتال في صفوفه". كما أدانت القرواني ب"الانتماء الى "​جبهة النصرة​" وتأمين ​السلاح​ لها، وجمع المعلومات عن أشخاص يتعاملون مع الأجهزة ​المنية​ اللبنانية بهدف خطفهم وتصفيتهم".

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