الجيش: زورق حربي إسرائيلي ألقى قنبلة صوتية داخل المياه اللبنانية اليوم

أعلنت قيادة الجيش ال​لبنان​ي - مديرية التوجيه، أنّ "زورقًا حربيًّا تابعًا للعدو الإسرائيلي، أقدم بتاريخ 24 حزيران 2019 الساعة 8:35، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل ​رأس الناقورة​ لمسافة حوالى 100 متر، ولمدّة 5 دقائق، وألقى ​قنبلة​ صوتية داخل المياه اللبنانية".

وأوضحت في بيان، أنّه "تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان".