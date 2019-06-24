لقاء تنسيقي بين الجامعة اللبنانية وجامعة مسسينا الإيطالية.

أقيم في مقر الإدارة العامة للجامعة ال​لبنان​ية في ​بيروت​ لقاء تنسيقي بهدف التحضير لمذكرة التعاون مع جامعة مسسينا الإيطالية لفائدة ​الطلاب​ الجامعيين اللبنانيين وذلك ضمن إطار التبادل الثقافي بين ​إيطاليا​ ولبنان. وتم التواصل عبر سكايب مع مسؤول العلاقات الدولية في جامعة مسسينا البروفسور جيرمانا حيث اتفق على توقيع اتفاقية التعاون في اوائل الخريف المقبل في فرع ​الجامعة اللبنانية​ في ​مدينة صور​.

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