نقباء المهن الحرة: سيتم العمل على تحسين أوضاع المنتسبين وتحصينهم بالضمانات

أعلن نقباء المهن الحرّة في ​لبنان​ عن "تفعيل لقاءات "إتحاد ​نقابات المهن الحرة​" لتعود إلى الإضطلاع بدورها الطليعي الرائد".

وفي بيان لهم، إجتماع لهم في مقّر ​نقابة محرري الصحافة​ وبدعوة من النقيب ​جوزيف القصيفي​، أعلن النقباء أنه "سيتم تحديد مجالات العمل المشترك بين هذه النقابات، ووضع خطة عمل مشتركة في ضؤ ما يجري الإتفاق عليه في إجتماعات لاحقة".

وأكدوا أنه "سيتم العمل على تحسين الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للمنتسبين إلى نقابات المهن الحرة وتحصينهم بالضمانات والحصانات الضرورية، وتبيان مسؤوليّة ​الدولة​ تجاه قطاعاتهم الحيويّة والرائدة"، مشيرين الى أنه "سيتم تشكيل لجنة من محامي النقابات للإجتماع برئاسة النقيب ​محمد المراد​ لوضع الإطار القانوني للعمل المشترك لنقابات المهن الحرّة".

وأشار التقباء الى أنه "سيُعقد الإجتماع المقبل للنقباء، في ​نقابة المهندسين​ في ​طرابلس​ على أن يحدد موعده لاحقا".

وشارك في الاجتماع الذي عقد في نقابة محرري الصحافة: نقيب المهندسين في ​بيروت​ المهندس جاد ثابت ونقيب الأطباء في لبنان البروفسور شرف أبو شرف ونقيب الصحافة الأستاذ عوني الكعكي ونقيب محامي طرابلس الأستاذ محمد خالد المراد ونقيب المهندسين في طرابلس المهندس بسّام زيادة ونقيب أطباء لبنان - طرابلس الدكتور سليم أبي صالح ونقيب أطبّاء الأسنان في بيروت الدكتور روجيه ربيز ونقيب أطباء الأسنان في لبنان- طرابلس الدكتورة رلى ديب خلف. كما شارك في اللقاء أمين سرّ نقابة المحرّرين الأستاذ جورج شاهين وأمين صندوقها الأستاذ علي يوسف. وإعتذر عن عدم الحضور نقيب محامي بيروت الأستاذ أندريه شدياق لوجوده خارج لبنان ونقيب الصيادلة في لبنان الدكتور غسّان الأمين لإرتباطه باستحقاق مسبق.