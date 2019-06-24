وزير المال عرض مع وفد من صندوق النقد الدولي الوضع الاقتصادي والمالي

استقبل وزير المالية ​علي حسن خليل​ بعثة من ​صندوق النقد الدولي​ برئاسة ​كريس جارفيس​ وجرى عرض للوضع الاقتصادي والمالي في ​لبنان​ والتطورات الأخيرة التي طرأت على ​الموازنة​ والإصلاحات التي تتضمنها.

وتمنى جارفيس أن يقرّ ​مجلس النواب​ الموازنة بأقرب وقت ممكن والتي جرى العمل فيها لخفض ​العجز​ إلى 7.6% ، مما سيساعد على تحرير الأموال التي يحتاجها لبنان من مؤتمر "سيدر".

وذكر خليل أنه من المفترض إنجاز تقرير صندوق النقد الدولي حول وضع لبنان النقدي والمالي قبل منتصف تموز وهو محطة أساسية تؤثر كثيراً على تقدير الوضع واستقراره وتصنيف لبنان لاسيما أن جميع المؤسسات الدولية رحبت بإجراءات موازنة 2019.