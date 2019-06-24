لافروف: ندعم الحوار بين العرب وإيران وبناء الثقة لترسيخ الأمن في الخليج العربي

أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، "أننا ندعم الحوار بين العرب وإيران وبناء الثقة لترسيخ الأمن في الخليج العربي"، مشيرًا إلى "أننا قلقون من محاولة تحويل الأراضي السورية الى منطقة نزاع بين ايران واسرائيل والولايات المتحدة".
ولفت لافرورف إلى "أننا نشدد على ضرورة الحوار ونرفض محاولات الانفصال عن سوريا"، موضحًا أن "موقفنا لن يتغير بأي ملفات أخرى على علاقة بالموضوع السوري".
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