لافروف: ندعم الحوار بين العرب وإيران وبناء الثقة لترسيخ الأمن في الخليج العربي

أكّد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري ​سامح شكري، "أننا ندعم الحوار بين العرب و​إيران​ وبناء الثقة لترسيخ ​الأمن​ في ​الخليج العربي​"، مشيرًا إلى "أننا قلقون من محاولة تحويل ​الأراضي السورية​ الى منطقة نزاع بين ​ايران​ و​اسرائيل​ و​الولايات المتحدة​".

ولفت لافرورف إلى "أننا نشدد على ضرورة الحوار ونرفض محاولات الانفصال عن ​سوريا​"، موضحًا أن "موقفنا لن يتغير بأي ملفات أخرى على علاقة بالموضوع السوري".