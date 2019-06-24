السلطات السورية أعلنت تعرض خطوط المرابط النفطية في بانياس لعملية تخريب

أعلنت وزارة ​النفط​ والثروة المعدنية السورية "تعرّض عدد من الخطوط البحرية لمرابط النفط في ​بانياس​ لعمليّة تخريب، ما تسبّب بتسرّب نفطي في منطقة المصب البحري وخروج عدد من المرابط من الخدمة".

وأوضحت في بيان، أنّ "على الفور، باشرت الورشات المختصّة في وزارة النفط بالإصلاحات الإسعافيّة فور الانتهاء من تقدير الضرر"، لافتةً إلى أنّه "سيتمّ خلال ساعات قليلة استئناف العمل في المصب كما كان عليه سابقًا".

من جهته، لفت معاون مدير الشركة السورية لنقل النفط قيس ديب، إلى أنّ "الجهات المختصّة تتقصّى لمعرفة ما جرى"، واصفًا ما حدث بـ"عمل نوعي محترف ومن نفّذه جهة ترتبط بدول". وشدّد على أنّ "الأساس هو الاعتداء على دولتنا وتوجيه رسالة".