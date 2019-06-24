حميدتي: التغيير الذي يشهده السودان حقيقي ويجب استغلاله بالشكل الصحيح

أكّد نائب رئيس ​المجلس العسكري​ الفريق أول ​محمد حمدان​ حميدتي أن "التغيير الذي يشهده ​السودان​ حقيقي وليس موجهًا من أحد أو يدار من غرف مغلقة"، مشددًا على أنه "يجب استغلاله بالشكل الصحيح".

ولفت حميدتي الى أن "التغيير الذي حدث قام به الشعب وليس القوات المسلحة أو الأحزاب"، معلنًا "أننا مستعدون للجلوس في هذه القاعة والاتفاق مع كافة الجهات على الهواء مباشرة".

ورأى أنه "يجب أن يتولى رئاسة الحكومة شخصيات مستقلة ومدنية. منحنا الشرعية لقوى الحرية والتغيير ولن نقبل بعدم تطبيق الدستور"، مضيفًا أن "مهمة الوسيط الإثيوبي اقتصرت على تهيئة الجهات للجلوس على طاولة المفاوضات ولم نتفق بعد على نسبة التمثيل في المجلس السيادي"، موضحًا أنه "يجب أن نحتكم جميعًا للقانون والدستور".