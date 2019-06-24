بوتين: صادرات الأسلحة الروسية تواصل نموها للعام الرابع على التوالي

أعلن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ أن "إيرادات البلاد من تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية مستمرة في الازدياد للعام الرابع على التوالي، لتحتفظ بالمركز الثاني بين المصدرين في ​العالم​"، مشيراً إلى أن "إيرادات الأسلحة الروسية سجلت ارتفاعا ملحوظا في 2018، ولامست الـ16 مليار ​دولار​، وتحافظ على وتيرة إيجابية خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019".

ولفت إلى أن "حجم الحجوز على المعدات العسكرية وصل إلى مستويات قياسية، وبلغ 54 مليار دولار، تزامنا مع نمو عائدات هذه ​الصادرات​".