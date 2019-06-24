جاويش أوغلو: خطوات أميركا حيال مشاركة تركيا ببرنامج مقاتلات "إف-35" لا تتوافق مع القانون

ركّز وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، على أنّ "الخطوات الأميركية حيال مشاركة تركيا في برنامج مقاتلات "إف-35"، لا تتوافق مع القانون".
وأوضح أنّ "صفقة منظومة "إس-400" المبرمة مع روسيا وصلت مرحلة الحديث عن موعد التسليم، وتركيا دولة مستقلّة". وشدّد تعقيبًا على التصريحات الأميركية بفرض عقوبات على تركيا، على أنّه "ليكن قرار العقوبات ما يكون. نحن اشترينا منظومة "S-400"، ولا يمكن أن نتراجع عن تسلُّمها".
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