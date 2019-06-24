جاويش أوغلو: خطوات أميركا حيال مشاركة تركيا ببرنامج مقاتلات "إف-35" لا تتوافق مع القانون

ركّز وزير الخارجية التركية ​مولود جاويش أوغلو​، على أنّ "الخطوات الأميركية حيال مشاركة ​تركيا​ في برنامج مقاتلات "إف-35"، لا تتوافق مع القانون".

وأوضح أنّ "صفقة منظومة "إس-400" المبرمة مع ​روسيا​ وصلت مرحلة الحديث عن موعد التسليم، وتركيا دولة مستقلّة". وشدّد تعقيبًا على التصريحات الأميركية بفرض عقوبات على تركيا، على أنّه "ليكن قرار العقوبات ما يكون. نحن اشترينا منظومة "S-400"، ولا يمكن أن نتراجع عن تسلُّمها".