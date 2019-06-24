أعلنت ​وزارة الخارجية العمانية​ أنّ "​سلطنة عمان​ تتابع باهتمام بالغ التطورات الحالية في المنطقة، وتأمل من الجانبين الإيراني والأميركي ضبط النفس وحلّ المسائل العالقة بينهما عبرالحوار". وأكّدت "عدم صحة ما يتداول إعلاميًّا من قيام السلطنة بنقل رسالة أميركية إلى ​الحكومة الإيرانية​ حول حادثة إسقاط الطائرة الأميركية المسيرة بتاريخ 20 حزيران 2019".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خارجية سلطنة عمان نفت نقل رسالة أميركية لإيران بشأن سقوط الطائرة المسيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.