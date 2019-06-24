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ارتفاع حصيلة ضحايا المبنى المنهار في كمبوديا إلى 28 قتيلا

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عُثر على ناجيَين بين أنقاض مبنى قيد التشييد كان قد انهار السبت في ​كمبوديا​، في حين ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 28 قتيلًا.

وكان رئيس الوزراء هون سين، الّذي تفقّد الموقع في سيهانوكفيل ليل الأحد- الإثنين، قد تفقّده مجدّدًا اليوم الإثنين.

والمبنى المنهار كان مؤلّفًا من سبع طبقات ومكتظًّا بعشرات من عمّال البناء الّذين كانوا يوشكون على إنجاز بنائه حين انهار فوقهم.

وفي كمبوديا، أحد أفقر البلدان في آسيا، تُعتبر الحوادث في مواقع البناء شائعة.

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