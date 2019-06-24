مسؤول ايراني: يجب أن نتصرف بذكاء مع حفظ الاقتدار في مواجهة الأعداء

أكد المستشار الاعلى للقائد العام للقوات المسلحة ال​ايران​ية ​اللواء​ سيد ​يحيى صفوي​ "ضرورة التصرف بذكاء مع حفظ الاقتدار في مواجهة اعداء ​الجمهورية​ الاسلامية"، مشيراً إلى أن ​قوى الامن الداخلي​ في ايران، يقع على عاتقها مجموعة واسعة من المهام من حماية أمن المدن الى حماية الحدود وحقوق الأفراد، ويجب ضمان أمن وسلامة ارواح المواطنين".

ولفت إلى أن "بلدنا لديه حدود بطول 8 آلاف كلم تشمل الحدود البرية والبحرية، ومن الصعوبة ارساء الامن في الحدود نظرا الى وجود الاضطرابات في البلدان المجاورة"، مشيراً إلى أن "الهدف الرئيسي من اقامة هذه الملتقيات هو تذكير جيل ​الشباب​ ونقل مفاهيم وقيم وثقافة الدفاع المقدس وروح الإيمان والثقة بالنفس إلى جيل الشباب، وتشمل الأهداف الأخرى نقل تجارب وإنجازات الدفاع المقدس وتعزيز ثقافة التضحية والشهادة، إلى جانب التأثير على الرأي العام وهيكل ​القوات المسلحة​"، مؤكدا "ضرورة كتابة تاريخ الدفاع المقدس".

وتطرق اللواء صفوي الى "الاحداث التي شهدتها ​الثورة الاسلامية​ في ايران"، مشيدا بـ"رجال الدفاع الجوي في القوة الجوفضائية ب​الحرس الثوري​ الذين تمكنوا من رصد واسقاط ​طائرة​ ​التجسس​ الاميركية المسيرة"، مشيراً إلى أن "الثورات الكبرى ذات التطلعات العالمية لها أعداء عالميون دائما، اليوم مع حفظ الاقتدار، يجب أن نتصرف بمنتهى الذكاء في مواجهة الأعداء".