المالكي: الصاروخ الذي سقط على مطار أبها من نوع "كروز يا علي" مصنّع بإيران

أعلن المتحدث باسم "تحالف دعم الشرعية في ​اليمن​ (​التحالف العربي​)" ​تركي المالكي​أنّ "جماعة "​أنصار الله​" (الحوثيين) تلقّت أسلحة نوعيّة من ​إيران​ عبر التهريب، والأعمال الإرهابية الّتي تقوم بها "ميليشيات الحوثي" تعرقل تنفيذ ​اتفاق استوكهولم​".

ولفت في مؤتمر صحافي، إلى "أنّنا اعترضنا طائرات مسيّرة داخل اليمن أطلقتها "أنصار الله"، وسندمّر قدرات التسليح للجماعة برًّا وبحرًا وجوًّا"، مركّزًا على أنّ "الاستهداف المتعمّد للمدنيّين أحد التكتيكات الّتي تستخدمها "أنصار الله".

وشدّد المالكي على أنّ "طائرات أبابيل الّتي يستخدمها "​الحوثيون​" دليل على تزويد الإيرانيين لهم بالأسلحة، والتحالف يتّخذ الإجراءات الرادعة كافّة لتحييد محاولات الانقلابيّين لاستهداف المدنيّين". وكشف أنّ "مقيمين من الجنسية المصرية والهندية بين مصابي استهداف مطار أبها ليلة البارحة".

وبيّن أنّ "الصاروخ الّذي سقط على مطار أبها يوم 12 حزيران هو من نوع "كروز يا علي" الإيراني"، مشيرًا إلى "أنّنا استهدفنا مواقع لتفخيخ الطائرات المسيرة في ​صنعاء​".