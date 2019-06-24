انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لعلم حركة "أمل" على سور مبنى المجلس البلدية في الحدت.
وفي حديث مع "النشرة"، أكد رئيس البلدية جورج عون أن شخصين على دراجة نارية أقدما، عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم، على تعليق علم "حركة أمل" على سور البلدية ثم التقطا صورة، لافتاً أن أحد عناصر الشرطة اقترب منهما لكنهما غادرا المكان بسرعة.
ورفض عون إعتبار ما حصل بمثابة رسالة إلى البلدية، مؤكداً أنه لا يتلقى رسالة بهذه الطريقة، وبالتالي لا يمكن أن يعلق على رسالة "صبيانية"، قائلاً: "ليأتيا غداً إلى البلدية خلال الدوام الرسمي وأنا التقط صورة معهما".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية الحدت تعليقاً على وضع علم حركة أمل على سور البلدية عبر النشرة: عمل صبياني لا أكثر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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