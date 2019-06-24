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الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء الوضع في إثيوبيا

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دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم أنطونيو جوتيريس - صورة أرشيفية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه العميق إزاء الوضع في أثيوبيا حيث اغتيل قائد الجيش وحاكم منطقة في ما وصفته الحكومة بمحاولة انقلاب، داعياً الأطراف كافة إلى «ضبط النفس».

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش- في بيان أورده الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة- «إنّ الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء الأحداث الدموية التي وقعت في عطلة نهاية الأسبوع في إثيوبيا»، مضيفا أنّه يدين هذه الأحداث يدعو جميع الأطراف الإثيوبية إلى التحلّي بضبط النفس ومنع العنف وتجنّب أي عمل يمكن أن يقوّض السلام والاستقرار في إثيوبيا.

ورحّب الأمين العام بالتزام رئيس الوزراء وحكومة إثيوبيا بتقديم مرتكبي هذه الأعمال أمام العدالة، مجددا التأكيد على أنّ الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة دعم حكومة إثيوبيا في جهودها لمواجهة التحديات المستمرة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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