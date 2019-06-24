دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper لجنة الانتخابات التركية تعلن فوز أكرم أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية، اليوم الاثنين، رسميًا، فوز مرشح المعارضة، أكرم إمام أوغلو، برئاسة بلدية إسطنبول، بعد حصوله على 54.21 % من أصوات الناخبين في الانتخابات المعادة، أمس الأحد.

وصرَّح رئيس اللجنة، سعدي جوفن، أنَّ «إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض حصل على أصوات أكثر من 4.7 مليون ناخب»، بينما «حصل بن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم على3.9 مليون صوت، بنسبة 44.99%».

ومما يدلُّ على أنَّ اللجنة أعلنت النتائج مرغمة– بحسب مراقبين- مبادرة «جوفن»، بالإشارة إلى أنَّ «الأحزاب السياسية أمامها حتى الأربعاء من الأسبوع القادم للطعن في النتائج الأولية»، ومن المقرَّر أن تعلن اللجنة النتائج النهائية بعد انقضاء فترة تلقي الطعون.

وأضاف جوفن أنَّ نسبة التصويت بلغت 84.5% بإجمالي 8.74 مليون صوت، فيما يحق لأكثر من 10.56 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات المثيرة للجدل، حيث بادر أردوغان بمطالبة لجنة الانتخابات (التى يفترض فيها الاستقلالية) إلى إعادة الانتخابات.

وحاول معسكر أردوغان، الذي يعيش حالة حسرة حاليًا، بعد خسارة «يلدريم»، للانتخابات مجددًا، رغم محاولات التدخل لإنقاذه وتحسين النتيجة التي أسفرت عنها الجولة الأولى في 31 مارس الماضي، في مواجهة إمام أوغلو.

وبادرت اللجنة العليا للانتخابات في وقت سابق بإلغاء نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات بعد طعون من حزب العدالة والتنمية (الحاكم) الذي يتزعمه الرئيس رجب أردوغان، لكن النتائج التي حققها مرشح المعارضة في الجولة الثانية فضحت شعبية أردوغان وحزبه.

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