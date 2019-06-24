شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب مؤيد لأردوغان يعترف: نهاية حزب العدالة والتنمية اقتربت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف كاتب تركى مؤيد لرجب طيب أردوغان، الرئيس التركى، بأن نهاية حزب العدالة والتنمية اقتربت بشكل كبير بعد خسارة مرشح الحزب الحاكم فى انتخابات إسطنبول.

‌

ونقلت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، عن كاتب صحيفة يني عقد التركية المؤيدة للحكومة، عبد الرحمن ديليباك، تحذيره للسلطة التركية الحاكمة على خلفية انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى التي فاز بها عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو.

Advertisements

‌

وأوضح كاتب صحيفة يني عقد التركية أنه سبق وحذر من أن خسارة حزب العدالة والتنمية بهذه الانتخابات ستنهي الحزب بالطريقة نفسها التي وصل من خلالها للحكم، لافتا إلى أن حزب العدالة والتنمية بلغ السلطة عبر البلديات، وسيرحل عنها عبر البلديات أيضا، مؤكدا فى ذات الوقت على ضرورة إنصات حزب العدالة والتنمية للتحذيرات التي يطرحها أنصاره وضرورة فصل المتجاهلين لهذه الانتقادات من صفوف الحزب.

‌

‌