شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية بتوفير مساكن بديلة لأهالى المساكن الإدارية لسكك شبرا الخيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، فى اجتماع لها اليوم برئاسة النائب هشام عبد الواحد، أزمة طرد الأهالى من المساكن الإدارية التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر بشبرا الخيمة دون توفير سكن بديل لهم، بحضور ممثلين عن هيئة السكة الحديد.

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وأوصت اللجنة بضرورة دراسة الملف من قبل هيئة السكة الحديد، والتواصل مع المتضررين فوراً، ومراعاة البعد الاجتماعى وتوفير مساكن بديلة، بإنشاء جمعيات إسكان مستقبلاً، فضلاً عن استثمار الأراضى المحيطة بشكل جيد.

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وقال النائب هشام عبد الواحد رئيس اللجنة، إن المنازل الموجودة دور واحد، وهذا يعنى أن الأرض غير مستثمرة ومستغلة بشكل جيد، وبالتالى لابد أن نعرض الأمر للاستثمار، ويتعهد المستثمرين فيها بتوفير مساكن بديلة.

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