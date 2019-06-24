شكرا لقرائتكم خبر عن ماعت أمام مجلس حقوق الإنسان: الفساد ينتشر داخل السلطة القضائية فى الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان، اليوم، الاثنين، أمام مجلس حقوق الإنسان، مداخلة حول استقلال القضاء فى الصومال، وذلك فى إطار الدورة 41 للمجلس، المنعقدة حالياً فى جنيف والمقرر أن تستمر حتى 12 يوليو 2019.

‌

استهلت المؤسسة المداخلة، بالترحيب بتقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، ثم انتقلت إلى وضع القضاء في الصومال، حيث ركزت على الفساد الذي ينتشر داخل السلطة القضائية، وعدم فعالية المحاكم المدنية من الناحية العملية، وكذلك التداخل بين السلطة القضائية والسلطات الأخرى في الدولة. وذكرت المؤسسة أن نظام المحاكم ضعيف وقاصر، ولا يلبي حاجات المواطنين في الكثير من المناطق.

‌

وقالت هاجر عبد المنصف رئيس وحدة الشؤون الإفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، أنه هناك حالة من عدم الثقة فى القضاء الحكومى، الأمر الذى أدى إلى لجوء المواطنين إلى المحاكم العرفية، خاصة في المناطق التى تسيطر عليها حركة الشباب المجاهدين "الإرهابية"، وكذلك فشل الحكومة حتى الآن فى تنفيذ بيان مؤتمر لندن الذى يدعو فى بعض مخرجاته، إلى إجراء إصلاحات في قطاع العدالة.

Advertisements

‌

‌

في الختام دعت المؤسسة خلال المداخلة المقرر الخاص ومجلس حقوق الانسان بضرورة تقديم المساعدة للحكومة الصومالية من أجل العمل على استقلال القضاء، حيث أشارت إلى حاجة السلطة القضائية للعديد من الإصلاحات مثل تدريب العاملين في المؤسسات القضائية، والعمل على توفير التمويل اللازم بهدف إعادة البني التحتية لمرافق القضاء من مباني المحاكم وغير ذلك، والتي دمرتها الحروب والنزاعات الداخلية.

‌

الجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت تشارك في أعمال الدورة 41 من أعمال المجلس ببعثة دولية تتكون من 26 فرد من 8 دول أوروبية وافريقيا فالي جانب مصر تضم البعثة دول تركيا وإيطاليا وسويسرا ولاتفيا ورومانيا والصومال وكينيا، كما تعقد ماعت عدد من الندوات والاجتماعات على هامش اعمال الدورة.

‌