شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عبد العال يُطالب النواب بعدم الخروج عن الموضوع بمناقشات الموازنة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان بعدم الخروج عن موضوع المناقشات داخل الجلسة العامة، وهو مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، بعد أن خرج أكثر من نائب عن سياق الحديث بعد منحهم الكلمة للتعليق على الموازنة.

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وقال عبد العال: "يبدو أن حديث الكثير من النواب فى بيانات عاجلة بالدوائر، نحن نناقش موازنة الدولة، والموازنة أرقام وأى خروج عن الإيرادات والمصروفات وتحليلاتها تكون طلبات إحاطة وبيانات عاجلة واستجوابات، وأى واحد هيخرج عن موضوع المناقشة هقوله متشكرين وأدى الكلمة للتانى".

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وكان النائب عصام الصافى، قد أعلن موافقته على مشوع الموازنة العامة، مؤكدا على ضرورة أن يصل مردودها للمواطن البسيط، مطالبا بالاهتمام بقطاعى الصحة والتعليم باعتبارهما أساس المجتمع، قائلا "الطبيب والمعلم كادر خاص وليس موظفين".

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كما تطرق النائب عصام الصافى إلى خدمات الطرق بمحافظة البحيرة، قائلا "لدينا شبكة طرق متهالكة فى محافظة البحيرة، والشعب يحمل النواب كل شيء، لسنا ضد الحكومة لكننا نتحمل المسئولية كاملة".

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وبدوره قال النائب عصام القاضى، إن مخصصات قطاع الصحة غير كافية، وأن الإنفاق لم يصل للمخصص الدستورى البالغ 3%، كما لفت إلى ضرورة الاهتمام بقطاع التعليم، مؤكدا أن مخصصات الهيئة العامة للأبنية التعليمية غير كافية، قائلا: "هناك فصول تصل إلى 90 طالب، وهناك عجز فى المعلمين".

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.