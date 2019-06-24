شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يحذر من عدم اكتمال النصاب: "سأعلن أسماء الغائبين للرأى العام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، تغيب العديد من النواب خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة للدولة العام المالى المقبل بحضور الحكومة، المنعقدة الآن برئاسته، مؤكداً أنه لابد أن يأخذ الموافقة النهائية على مشروع الموازنة اليوم.

وقال الدكتور على عبد العال، إنه إذا لم يكتمل النصاب سيعلن أسماء الغائبين للرأى العام، مضيفاً فى حديثه للنواب، : " الموازنة موزعة على 25 لجنة، كل الأعضاء تحدثوا فى اللجان، عمر ما كانت قاعة البرلمانات فى العالم للمناقشة، تكون للموافقة فقط".

وتابع رئيس البرلمان: "لو برلمان فيه 3000 نائب، ازاى كلهم هيتكلموا، اللجان معمولة علشان المناقشة، وأغلب الذين تكلموا بالأمس، تكلموا عن الدوائر، ولم يتحدثوا فى صلب الموازنة العامة".

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